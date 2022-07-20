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23 минуты назад

В Молдавии Санду впервые с 2020 года уступила в рейтинге доверия Додону

Деловая газета "Взгляд"

Президент Молдавии Майя Санду впервые после победы на выборах в 2020 году уступила в рейтинге доверия своему предшественнику Игорю Додону на фоне кризиса цен, следует из результатов представленного в среду опроса «Барометр общественного мнения», который провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).

Президент Молдавии Санду уступила в рейтинге доверия Додону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно результатам, из опрошенных 62% недовольны условиями жизни, 72% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Еще 23% уверены, что вывести страну из кризиса сможет Игорь Додон, 21% считают, что сделает это Майя Санду, 9% возлагают надежды на мэра Кишинева Ивана Чебана, а 7% – на оппозиционера Илана Шора, передает ТАСС.

Додон лидирует в рейтинге политиков, которые могут обеспечить безопасность страны и улучшить экономический климат. На вопрос о политике, который может восстановить ухудшившиеся отношения с Россией 49% участников опроса заявили, что это может сделать Додон и лишь 11% проголосовали за Санду.

Напомним, Додон был задержан в конце мая, его отправили на месяц под домашний арест.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.

В мире,Илана Шора,Игорь Додон,
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