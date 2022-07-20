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20 минут назад

Жена Зеленского попросила помощи с системами ПВО

Елена Прошина

В речи перед конгрессом США жена президента Украины Елена Зеленская попросила помочь её стране с поставками систем ПВО. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

"Я прошу о системах ПВО": жена Зеленского выступила перед конгрессом США
Фото: ReutersReuters

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», – сказала Зеленская.

Также Елена Зеленская напомнила о скором уходе конгресса на каникулы. В связи с этим она призвала решить вопрос поставок ПВО как можно быстрее. Кроме того, жена президента отметила, что она первая супруга иностранного лидера, получившая приглашение выступить в конгрессе.

Глава Пентагона: конфликт на Украине находится на решающей стадии

Напомним, что ранее Киев заявил об ожидании поставок ракетных комплексов NASAMS от западных стран.

В мире,Армия,Елена Зеленская,Пентагон,
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