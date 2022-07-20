Марио Драги обратился к Сенату Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги обратился к верхней палате парламента с просьбой вынести на голосование резолюцию о доверии к его кабинету министров. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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Кроме того, Драги обозначил приоритеты своего правительства, которые включают «помощь Украине в самозащите». Предложенная резолюция предполагает безусловную поддержку Марио Драги. Также отмечается, что только при сохранении широкой коалиции он останется во главе правительства.