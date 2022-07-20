Два кандидата вышли в финал премьерской гонки в Британии

В Великобритании завершилось голосование в пятом туре выборов премьер-министра страны. По его итогам в финал вышли экс-министр финансов Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу парламентского Комитета 1922 Грэма Брейди.
По его данным, больше всего голосов получил Сунак, с 118 в предыдущих раундах в пятом он заработал 137. На втором месте оказалась Трасс. Она получила поддержку 111 депутатов. Меньше всего голосов получил замминистра торговли Пенни Мордонт. Ей выразили поддержку всего 105 коллег по фракции. Мордонт по правилам голосования выбыла из борьбы за пост главы Консервативной партии и правительства Великобритании.
Итоги последнего тура подведут 5 сентября, когда парламент страны возобновит работу после летнего перерыва. До этого все члены партии, которых на данный момент около 200 тысяч человек, будут по почте голосовать за двух финалистов — Сунак и Трасс.
Напомним, что 7 июля премьер-министр и глава Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон заявил об уходе с должностей. Решение об этом он принял на фоне скандала, связанного с назначением экс-замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новый пост, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны. Предполагалось, что Джонсон знал о его небезупречном прошлом, в связи с чем, несмотря на его извинения, в знак недоверия около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров, менее чем за двое суток покинули свои посты.