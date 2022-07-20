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Лавров: географические задачи спецоперации на Украине изменились

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень чётко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остаётся... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», — сказал Лавров.

Чемпион мира по шахматам Карлсен отказался играть с россиянином Непомнящим

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что не будет играть в матче за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. Как сообщает РИА Новости, действующий обладатель титула встретился с руководством Международной шахматной федерации (FIDE) после окончания турнира претендентов.

«У меня не было ни требований, ни предложений — я был там, чтобы сказать им, что не буду защищать титул. У нас была небольшая дискуссия. Они пришли с несколькими предложениями. Некоторые из них мне понравились, некоторые — нет. Однако мое решение остается в силе. Решение меня устраивает», — заявил Карлсен.

Шойгу дал указание группировке «Запад» быстрее уничтожать украинские БПЛА

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», принимающую участие в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В частности, министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых боевых задачах. По итогам Шойгу дал указание повысить оперативность уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские ударные беспилотные летательные аппараты атаковали Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию региона.

"Сегодня Киев совершили атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА", - рассказал источник в администрации Энергодара.

Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

В мировой истории наступает новая эпоха, в которую высокую динамику роста могут показать только по-настоящему суверенные государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории», — сказал Путин.

«Hasta la vista, baby»: Джонсон произнес прощальную речь в парламенте

Ушедший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон произнес прощальную речь в Палате общин парламента, процитировав слова из «Терминатора». Об этом пишет «Daily Mail».

Борис Джонсон подал в отставку 7 июля. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Изначально Джонсон не хотел уходить со своего поста, но вынужден был принять решение об отставке после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.

Сирия разорвала отношения с Украиной

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной «по принципу взаимности». В заявлении МИД САР говорится, что Киев фактически прекратил отношения с Дамаском еще в 2018 году, отказав в продлении виз сирийским дипломатам. Между странами тем не менее сохранялись контакты на уровне консулов. 30 июня Украина полностью порвала связи с Сирией из-за признания ей независимости ДНР и ЛНР.

США запланировали помочь Украине в создании новых ВВС

США рассмотрят возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочной программы по созданию новых ВВС Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу штаба американских ВВС Чарльза Брауна.

Украина стремится уйти от своей зависимости от российских самолетов, приобретая американские истребители и обучая своих пилотов тому, как на них летать. ВВС Украины рассчитывают перейти на F-15 и F-16.

Суд закрыл уголовное дело блогера Юрия Хованского

Суд в Санкт-Петербурге закрыл уголовное дело против видеоблогера Юрия Хованского. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма из-за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост» в Москве. Основанием для закрытия дела стало истечение срока давности.

После вступления решения в силу Хованскому также отменят меру пресечения — запрет определённых действий. Кроме того, блогера должны исключить из списка террористов.

Западные страны помогли Украине избежать дефолта

Страны-кредиторы Украины договорились приостановить обслуживание украинского долга. Отсрочка предоставлена на период с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. Такое решение позволит Киеву избежать дефолта. Об этом пишет Reuters.