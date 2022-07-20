Главы МИД Чехии и Австрии посетили Украину

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Киевская областная военная администрация.
Отмечается, что во время своего визита Липавский и Шалленберг побывали на военном аэродроме «Антонов» в Гостомеле, где осмотрели остатки транспортного реактивного самолета «Мрия», а также увидели поврежденные жилые массивы в городе Ирпень.
Поездку у себя в Twitter-аккаунте прокомментировал глава МИД Австрии. Он заявил, что обе страны продолжат оказывать поддержку Украине. Кроме того, по его словам, он и Липавский провели встречу с президентом государства Владимиром Зеленским.