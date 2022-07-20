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9 минут назад

Главы МИД Чехии и Австрии посетили Украину

Елена Прошина

Главы МИД Чехии и Австрии Ян Липавский и Александр Шалленберг прибыли с визитом на Украину.

Главы МИД Чехии и Австрии посетили Украину
Фото: телеграм-канал "Киевская областная военная администрация"телеграм-канал "Киевская областная военная администрация"

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Киевская областная военная администрация.

Отмечается, что во время своего визита Липавский и Шалленберг побывали на военном аэродроме «Антонов» в Гостомеле, где осмотрели остатки транспортного реактивного самолета «Мрия», а также увидели поврежденные жилые массивы в городе Ирпень.

Поездку у себя в Twitter-аккаунте прокомментировал глава МИД Австрии. Он заявил, что обе страны продолжат оказывать поддержку Украине. Кроме того, по его словам, он и Липавский провели встречу с президентом государства Владимиром Зеленским.

В мире,Владимир Зеленский,
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