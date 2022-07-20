Главы МИД Чехии и Австрии посетили Украину

Главы МИД Чехии и Австрии Ян Липавский и Александр Шалленберг прибыли с визитом на Украину.

Фото: телеграм-канал "Киевская областная военная администрация" телеграм-канал "Киевская областная военная администрация"

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Киевская областная военная администрация.

Отмечается, что во время своего визита Липавский и Шалленберг побывали на военном аэродроме «Антонов» в Гостомеле, где осмотрели остатки транспортного реактивного самолета «Мрия», а также увидели поврежденные жилые массивы в городе Ирпень.