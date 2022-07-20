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31 минуту назад

Британцы назвали Бориса Джонсона худшим премьером в истории

Елена Прошина

Прощальные слова Бориса Джонсона подняли волну негодования среди читателей британского таблоида Daily Mail.

Британцев взбесили прощальные слова Джонсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователей смутила его фраза «Hasta la vista, baby», ставшая крылатой благодаря фильму «Терминатор 2: Судный день». Об этом сообщает издание РИА «Новости».

Свой гнев многие читатели выплеснули в комментариях:

«Ну по крайней мере он не сказал "я вернусь"», «последние слова озлобленного шарлатана», «Борис, надеюсь, вы сейчас размышляете о том, как вы прошли путь от убедительной победы до вот этого. У вас было все, и вы все испортили».

«Джонсон — худший премьер-министр, которого эта страна когда-либо имела несчастье терпеть. Ничего не добился и не принес нашей стране ничего, кроме проблем. Скатертью дорога», – подытожили в комментариях.

Напомним, что 7 июня Борис Джонсон заявил об уходе с должности премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании. Ранее стало известно, что он произнес прощальную речь в Палате общин парламента.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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