Британцев взбесили прощальные слова Джонсона

Прощальные слова Бориса Джонсона подняли волну негодования среди читателей британского таблоида Daily Mail.
Пользователей смутила его фраза «Hasta la vista, baby», ставшая крылатой благодаря фильму «Терминатор 2: Судный день». Об этом сообщает издание РИА «Новости».
Свой гнев многие читатели выплеснули в комментариях:
«Ну по крайней мере он не сказал "я вернусь"», «последние слова озлобленного шарлатана», «Борис, надеюсь, вы сейчас размышляете о том, как вы прошли путь от убедительной победы до вот этого. У вас было все, и вы все испортили».
«Джонсон — худший премьер-министр, которого эта страна когда-либо имела несчастье терпеть. Ничего не добился и не принес нашей стране ничего, кроме проблем. Скатертью дорога», – подытожили в комментариях.
Напомним, что 7 июня Борис Джонсон заявил об уходе с должности премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании. Ранее стало известно, что он произнес прощальную речь в Палате общин парламента.