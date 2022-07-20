В Киеве назвали необходимую для восстановления Украины сумму

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил, что Украине для восстановления ежегодно потребуется до $100 млрд, передает РИА «Новости».
Он указал, что $1,9 млрд, которые Украина получит по результатам конференции в Лугано, стране будет недостаточно.
«Нам реально нужно в год $30-100 млрд. В частности, для поддержки макроэкономики необходимо $20-30 млрд в год и такая же сумма необходима для поддержки армии», — сказал политик.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что ущерб от разрушений инфраструктуры страны достигает $95 млрд.
До этого советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что Украине требуется $1 трлн для восстановления экономики и инфраструктуры.
С началом спецоперации РФ на Украине ряд западных стран ввели против России масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Так, в конце июня лидеры стран НАТО согласовали пакет комплексной помощи Киеву, включая долгосрочную.