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6 минут назад

Советник Зеленского Милованов: для восстановления Украине потребуется ежегодно до $100 млрд

Lenta.ruиещё 6

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил, что Украине для восстановления ежегодно потребуется до $100 млрд, передает РИА «Новости».

В Киеве назвали необходимую для восстановления Украины сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он указал, что $1,9 млрд, которые Украина получит по результатам конференции в Лугано, стране будет недостаточно.

«Нам реально нужно в год $30-100 млрд. В частности, для поддержки макроэкономики необходимо $20-30 млрд в год и такая же сумма необходима для поддержки армии», — сказал политик.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что ущерб от разрушений инфраструктуры страны достигает $95 млрд.

До этого советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что Украине требуется $1 трлн для восстановления экономики и инфраструктуры.

С началом спецоперации РФ на Украине ряд западных стран ввели против России масштабные санкции и стали оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Так, в конце июня лидеры стран НАТО согласовали пакет комплексной помощи Киеву, включая долгосрочную.

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