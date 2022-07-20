Похороны Иваны Трамп пройдут на Манхэттене

Поминальные службы по Иване Трамп, первой жене бывшего президента США Дональда Трампа, пройдут сегодня, 20 июля, в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд, где она жила. Об этом пишет New York Post.

Фото: CC0 Public Domain, Christopherpeterson CC0 Public Domain, Christopherpeterson

По плану члены семьи, знаменитости и друзья бизнес-леди и бывшей фотомодели, некоторые из которых прилетят из Европы, должны собраться в католической церкви Святого Винсента Феррера во второй половине дня.

В приглашениях для гостей было прикреплено "гламурное фото" Трамп, а сама служба была названа "Праздником жизни".