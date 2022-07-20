Похороны Иваны Трамп пройдут на Манхэттене

Поминальные службы по Иване Трамп, первой жене бывшего президента США Дональда Трампа, пройдут сегодня, 20 июля, в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд, где она жила. Об этом пишет New York Post.
По плану члены семьи, знаменитости и друзья бизнес-леди и бывшей фотомодели, некоторые из которых прилетят из Европы, должны собраться в католической церкви Святого Винсента Феррера во второй половине дня.
В приглашениях для гостей было прикреплено "гламурное фото" Трамп, а сама служба была названа "Праздником жизни".
Первая жена Трампа Ивана умерла в результате несчастного случая. По данным Управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, она оступилась и упала с лестницы. Это привело к тупым травмам туловища, несовместимым с жизнью. До этого предполагалось, что причиной смерти могла послужить остановка сердца, приведшая к падению Иваны Трамп.