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12 минут назад

Похороны Иваны Трамп пройдут на Манхэттене

Газета.Ru

Поминальные службы по Иване Трамп, первой жене бывшего президента США Дональда Трампа, пройдут сегодня, 20 июля, в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд, где она жила. Об этом пишет New York Post.

Похороны Иваны Трамп пройдут на Манхэттене
Фото: CC0 Public Domain, ChristopherpetersonCC0 Public Domain, Christopherpeterson

По плану члены семьи, знаменитости и друзья бизнес-леди и бывшей фотомодели, некоторые из которых прилетят из Европы, должны собраться в католической церкви Святого Винсента Феррера во второй половине дня.

В приглашениях для гостей было прикреплено "гламурное фото" Трамп, а сама служба была названа "Праздником жизни".

Первая жена Трампа Ивана умерла в результате несчастного случая. По данным Управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, она оступилась и упала с лестницы. Это привело к тупым травмам туловища, несовместимым с жизнью. До этого предполагалось, что причиной смерти могла послужить остановка сердца, приведшая к падению Иваны Трамп.

В мире,Дональд Трамп,Католическая церковь,
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