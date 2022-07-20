Ушедший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон произнес прощальную речь в Палате общин парламента, процитировав слова из «Терминатора». Об этом пишет «Daily Mail».

Борис Джонсон подал в отставку 7 июля. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Изначально Джонсон не хотел уходить со своего поста, но вынужден был принять решение об отставке после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.

Сегодня в своей прощальной речи в парламенте он посоветовал своему преемнику помнить, что «важен не Твиттер, а люди, которые отправили нас сюда».

Политик также призвал следующего премьер-министра Великобритании «держаться рядом с американцами, защищать украинцев и выступать за свободу и демократию».

«Снижайте налоги и дерегулируйте все, что только можно, чтобы сделать это место лучшим для жизни и инвестиций», - посоветовал он.