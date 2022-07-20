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39 минут назад

Эрдоган назвал скандинавские страны «инкубаторами терроризма»

Алиса Селезнёва

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почти все скандинавские страны стали «инкубаторами для терроризма». Об этом сообщает NTV.

Такое заявление Эрдоган сделал, отвечая на вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня Финляндия и Швеция получили официальное приглашение стать членами НАТО.

Это стало возможным после того, как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

Среди требований Турции к Финляндии и Швеции - принять законы о поддержке Анкары в борьбе с терроризмом, закрыть все организации, связанные с Рабочей партией Курдистана (в Турции ее считают террористической), и выдать Анкаре граждан, которых власти считают террористами.

Эрдоган заявил, что Турция заблокирует процесс вступления стран в НАТО, если они не выполнят требования.

«Мы очень четко изложили наши условия Финляндии и Швеции за столом, где также присутствовал генеральный секретарь НАТО. <…> Наше условие состоит в том, чтобы эти страны прекратили деятельность террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках», - подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что почти все скандинавские страны сейчас являются «инкубаторами для терроризма», в том числе это касается и Норвегии.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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