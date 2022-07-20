Эрдоган назвал скандинавские страны «инкубаторами терроризма»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почти все скандинавские страны стали «инкубаторами для терроризма». Об этом сообщает NTV.
29 июня Финляндия и Швеция получили официальное приглашение стать членами НАТО.
Это стало возможным после того, как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.
Среди требований Турции к Финляндии и Швеции - принять законы о поддержке Анкары в борьбе с терроризмом, закрыть все организации, связанные с Рабочей партией Курдистана (в Турции ее считают террористической), и выдать Анкаре граждан, которых власти считают террористами.
Эрдоган заявил, что Турция заблокирует процесс вступления стран в НАТО, если они не выполнят требования.
«Мы очень четко изложили наши условия Финляндии и Швеции за столом, где также присутствовал генеральный секретарь НАТО. <…> Наше условие состоит в том, чтобы эти страны прекратили деятельность террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках», - подчеркнул он.
Эрдоган добавил, что почти все скандинавские страны сейчас являются «инкубаторами для терроризма», в том числе это касается и Норвегии.