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1 час назад

Global Times: Путин нанес Байдену «ответный удар»

Алиса Селезнёва

Китайская газета Global Times назвала визит президента РФ Владимира Путина в Иран «ответным ударом» главе США Джо Байдену, совершившему поездку по Ближнему Востоку.

Визит Путина в Иран состоялся 19 июля. В Тегеране он встретился с главой Ирана Ибрахимом Раиси и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты провели трехсторонний саммит, а также двухсторонние встречи.

Незадолго до этого завершился визит Байдена в Израиль, Палестинскую автономию и Саудовскую Аравию. Позже он пообещал, что США не уйдут с Ближнего Востока и не оставят вакуума, который могли бы заполнить Россия и Китай.

Чжу Вейли, директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета, заявил, что на фоне амбициозных обещаний Байдена насчет вакуума визит Путина «действительно выглядит как удар в лицо США».

Путин высказался об отношениях с Ираном

Как отметили опрошенные Global Times эксперты, хотя Запад во главе с США ужесточает санкции в отношении России, Кремль дипломатически не загнан в угол.

За последние годы - от переговоров о создании буферной зоны на турецко-сирийской границе до развития связей с Саудовской Аравией и ОАЭ в энергетической и военной сферах - Россия установила прагматические отношения со странами Ближнего Востока и закрепила свое присутствие там.

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