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33 минуты назад

Коза заплакала и обняла пожелавшего продать ее мяснику владельца

Lenta.ru

Коза заплакала, как человек, и обняла хозяина, который привел ее на рынок, чтобы продать мяснику во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает NDTV.

Пользователь Twitter @ram_vegan поделился в соцсетях видео с козой.

«Даже у бессловесных животных есть чувства и эмоции. Они не могут говорить, но любят своих хозяев. Им больно расставаться», — написал он.

На записи видно, как бело-рыжая коза вместо того, чтобы блеять, обнимает пожелавшего ее продать владельца и плачет, как ребенок. @ram_vegan не уточнил, где именно снято видео.

Запись набрала несколько тысяч просмотров и стала вирусной в соцсетях. Как сложилась дальнейшая судьба козы, неизвестно.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган привязалась к быку, спасла его от забоя и сделала своим питомцем. Теперь бык живет на ферме как питомец, купается в пруду с детьми, играет с мячиком и принимает участие в семейных посиделках.

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