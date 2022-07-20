Коза заплакала и обняла пожелавшего продать ее мяснику владельца

Коза заплакала, как человек, и обняла хозяина, который привел ее на рынок, чтобы продать мяснику во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает NDTV.

Пользователь Twitter @ram_vegan поделился в соцсетях видео с козой.

«Даже у бессловесных животных есть чувства и эмоции. Они не могут говорить, но любят своих хозяев. Им больно расставаться», — написал он.

На записи видно, как бело-рыжая коза вместо того, чтобы блеять, обнимает пожелавшего ее продать владельца и плачет, как ребенок. @ram_vegan не уточнил, где именно снято видео.

Запись набрала несколько тысяч просмотров и стала вирусной в соцсетях. Как сложилась дальнейшая судьба козы, неизвестно.