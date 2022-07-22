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24 минуты назад

В Шри-Ланке назначили нового премьер-министра

Газета.Ruиещё 4

Новым главой правительства Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена, который ранее занимал должность министра внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления. Об этом сообщает портал News First.

В Шри-Ланке назначили нового премьер-министра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он принял присягу в присутствии президента Ранила Викремесингхе в канцелярии премьер-министра в Коломбо.

Отмечается, что это первое назначение, сделанное Викремесингхе в первый день его президентства.

Парламент Шри-Ланки выбрал нового главу государства 20 июля. Им стал Ранил Викрамасингхе, который ранее занимал пост премьер-министра страны и являлся исполняющим обязанности президента после отставки Готабаи Раджапакси.

С апреля в Шри-Ланке продолжались акции протеста против ухудшения условий жизни граждан. Страна столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Президент Шри-Ланки решил подать в отставку на фоне массовых протестов в республике. Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля.

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