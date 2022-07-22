В Шри-Ланке назначили нового премьер-министра

Новым главой правительства Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена, который ранее занимал должность министра внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления. Об этом сообщает портал News First.

Он принял присягу в присутствии президента Ранила Викремесингхе в канцелярии премьер-министра в Коломбо.

Отмечается, что это первое назначение, сделанное Викремесингхе в первый день его президентства.

Парламент Шри-Ланки выбрал нового главу государства 20 июля. Им стал Ранил Викрамасингхе, который ранее занимал пост премьер-министра страны и являлся исполняющим обязанности президента после отставки Готабаи Раджапакси.