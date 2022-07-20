Немцы обрушились с критикой на экс-посла Украины

Немецкие пользователи соцсетей резко высказались по поводу слов экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника в адрес премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее украинскому дипломату не понравилось то, что Кречмер выступил за «заморозку» конфликта на Украине и предложил Берлину стать посредником в урегулировании ситуации. Мельник посоветовал немецкому политику «засунуть голову в морозилку, чтобы охладить свои фантазии о России».

Такое заявление от бывшего посла не понравилось немецким пользователям соцсетей, которые предположили, что Мельник ненавидит жителей Германии, и предложили ему «отправляться передовую, как делают настоящие мужчины».

«Дорогой господин Мельник, благодаря вашим постоянным оскорблениям мой взгляд на ситуацию существенно изменился. Спасибо вам за это. Можете быть уверены, скучать по вам тут не будут. Прощайте!», «Вас пожирает ненависть к нам, немцам!», «Я считаю, что вам следует продолжать писать здесь, пока каждый житель Германии не поймет окончательно, кого именно мы поддерживаем», - констатировали они.

При этом, по мнению жителей Германии, бывший посол не хочет мира для своей родины и ему все равно, сколько людей погибнет, так как сам он находится в безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла в Германии. До этого украинский дипломат отметил рядом резких высказываний в отношении немецких политиков. В частности, он порекомендовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перестать «разыгрывать [из себя] обиженную ливерную колбасу».