Американцы стали снимать видео своих нелепых падений с двухколесных транспортных средств. Соответствующие ролики публикуют в социальных сетях, подписывая их хэштегом #BidenBikeChallenge.

Напомним, этим летом глава Белого дома свалился с велосипеда во время прогулки, которую он совершал вместе с группой людей. Американского лидера окликнули журналисты, подъехав к ним, Байден упал набок вместе транспортным средством. Медицинская помощь ему не потребовалась.