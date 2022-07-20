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1 час назад

Американцы стали падать с велосипедов, копируя Байдена. Видео

Денис Фьючин

Жители американского штата Делавэр запустили комичный челлендж в честь падения президента США Джо Байдена с велосипеда.

Американцы стали снимать видео своих нелепых падений с двухколесных транспортных средств. Соответствующие ролики публикуют в социальных сетях, подписывая их хэштегом #BidenBikeChallenge.

Напомним, этим летом глава Белого дома свалился с велосипеда во время прогулки, которую он совершал вместе с группой людей. Американского лидера окликнули журналисты, подъехав к ним, Байден упал набок вместе транспортным средством. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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