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1 час назад

СМИ: главы МИД Австрии, Словакии и Чехии прибыли в Киев с необъявленным визитом

ТАСС

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг прибыл с ранее не объявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает в среду телеканал Puls 24.

Главы МИД трех стран прибыли в Киев с необъявленным визитом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, вместе с Шалленбергом на Украину приехали министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и глава МИД Чехии Ян Липавский. В программе министров значится встреча с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом

Другой информации телеканал не привел.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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