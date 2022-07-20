Крупные лесные пожары в Греции вплотную подобрались к жилым кварталам столицы. Кадры с места событий в Афинах публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, как пламя полыхает возле домов.

В борьбе с огнем задействованы 400 пожарных и специалистов из других европейских стран. Тушение пожаров значительно затруднено из-за штормового ветра, скорость которого достигает 80 километров в час.