Крупные лесные пожары в Греции вплотную подобрались к жилым кварталам столицы. Кадры с места событий в Афинах публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, как пламя полыхает возле домов.
В борьбе с огнем задействованы 400 пожарных и специалистов из других европейских стран. Тушение пожаров значительно затруднено из-за штормового ветра, скорость которого достигает 80 километров в час.
Пламя охватило склоны горы Пентели накануне вечером. Сотни жителей были эвакуированы из опасного района. Известно, что несколько домов были уничтожены огнем.