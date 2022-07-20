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30 минут назад

В Германии заявили о нарушении Шольцем данного Зеленскому обещания

Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещание поддержать президента Украины Владимира Украины, сократив поставки вооружений его стране. Об этом сообщает издание Die Welt.

В Германии заявили о нарушении Шольцем данного Зеленскому обещания
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

Отмечается, что в начале Германия отправила Киеву лишь рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. В последний раз украинского стороне были переданы семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей.

Украина тянет Шольца на дно

Die Welt напоминает, что 18 июля Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн, Германия участвует в этой программе. Несмотря на это, в бундестаге становится все больше недовольных тем, что заявления Шольца противоречат его действиям.

«Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ», — заявил Die Welt парламентский глава фракции ХДС Торстен Фрай.

В статье говорится, что из-за отказа Берлина поставлять оружие Украине, киевские власти продолжают закупать его в Германии на собственные деньги. Так, в июне украинская сторона приобрела порядка трех тысяч противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у промышленных предприятий.

Ранее Шольц заявлял, что поддержка Киева со стороны Берлина продлится столько, сколько необходимо.

В мире,Олаф Шольц,Совет Европы,Бундестаг,
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