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46 минут назад

Немецкий генерал заявил о почти неисчерпаемых ресурсах России

Алиса Селезнёва

Инспектор сухопутных войск Германии, генерал-лейтенант Альфонс Маис заявил, что ресурсы России почти неисчерпаемы, а ее армия становится сильнее. Об этом сообщает Handelsblatt.

Немецкий генерал заявил о почти неисчерпаемых ресурсах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маис предостерег от недооценки российских вооруженных сил.

«Имея превосходство в артиллерии, российская армия продвигается вперед километр за километром», - подчеркнул он.

Немецкий генерал заявил, что борьба на Украине - это борьба на истощение, «которая поднимет вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться».

«Российская армия становится сильнее. У России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», - заявил Маис.

Ранее источники CNN в американском правительстве и разведке заявили, что в Белом доме теряют уверенность в способности Украины когда-либо вернуть все потерянные земли, даже с более тяжелым и совершенным вооружением.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

По словам собеседников CNN, такие настроения связаны с «ошеломляющими потерями» украинской армии в сто солдат в день. Кроме того, украинские силы теряют оборудование и боеприпасы быстрее, чем Запад может их предоставить.

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