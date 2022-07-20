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37 минут назад

Три населенных пункта Курской области остались без света из-за обстрела со стороны Украины

Газета.Ruиещё 5

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в своем Telegram-канале рассказал о последствиях обстрела Курской области со стороны Украины. По словам чиновника, три населенных пункта остались без электричества.

Населенные пункты в России остались без света из-за обстрела со стороны Украины
Фото: rylskraion.rurylskraion.ru

"Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередачи, 3 населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний", - поделился Лисман.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что со стороны Украины велся артиллерийский обстрел приграничных территорий. Под обстрелом оказался контрольно-пропускной пункт "Крупец". По словам Старовойта, в деревне Городище оказались повреждены линии электропередачи.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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