Населенные пункты в России остались без света из-за обстрела со стороны Украины

Глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в своем Telegram-канале рассказал о последствиях обстрела Курской области со стороны Украины. По словам чиновника, три населенных пункта остались без электричества.

Фото: rylskraion.ru rylskraion.ru

"Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередачи, 3 населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний", - поделился Лисман.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что со стороны Украины велся артиллерийский обстрел приграничных территорий. Под обстрелом оказался контрольно-пропускной пункт "Крупец". По словам Старовойта, в деревне Городище оказались повреждены линии электропередачи.