Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципами взаимности. Об этом со ссылкой на источник в МИД страны пишет SANA.
Ранее Дамаск объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. После чего Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией.
При этом источник в МИД Сирии пояснил SANA, что украинское правительство практически разорвало дипломатические отношения еще в 2018 году, когда отказало в продлении виз сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве.
Это сделало невозможным осуществление ими своих обязанностей. Работа посольства «была приостановлена из-за враждебного отношения» Украины, отметил он.