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1 час назад

СМИ: Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной

Алиса Селезнёва

Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципами взаимности. Об этом со ссылкой на источник в МИД страны пишет SANA.

Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Дамаск объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. После чего Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

При этом источник в МИД Сирии пояснил SANA, что украинское правительство практически разорвало дипломатические отношения еще в 2018 году, когда отказало в продлении виз сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве.

Это сделало невозможным осуществление ими своих обязанностей. Работа посольства «была приостановлена из-за враждебного отношения» Украины, отметил он.

В мире,Правительство Украины,
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