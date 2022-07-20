Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципами взаимности. Об этом со ссылкой на источник в МИД страны пишет SANA.

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Ранее Дамаск объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. После чего Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

При этом источник в МИД Сирии пояснил SANA, что украинское правительство практически разорвало дипломатические отношения еще в 2018 году, когда отказало в продлении виз сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве.