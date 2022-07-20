Ивар Калныньш отрекся от сыгранных в российском кино ролей

Латвийский актер, который стал известным и популярным на территории России, Ивар Калныньш, решил отречься от этой страны и ролей, которые он когда-либо исполнял в отечественном кино. Соответствующую позицию артист выразил в YouTube-шоу «Живой гвоздь».

Фото: Кадр из фильма «Театр» (1978) Кадр из фильма «Театр» (1978)

Отношение актера к РФ резко изменилось после начала проведения специальной военной операции по денацификации Украины. В настоящее время Калныньш играет в двух рижских театрах: Малом и Новом, а о работе в РФ не может быть и речи. Однако он отметил, что не жалеет о том, что когда-то активно принимал участие в отечественных картинах, но на данный момент они для него ничего не значат.

«Выбросить все на фиг!» — сделал заявление артист.

При этом он поблагодарил всех коллег и режиссеров, с которыми ему довелось работать в России. В настоящее время актеру уже 73 года, однако он уверен, что в Латвии он всегда найдет творческую работу.