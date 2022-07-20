В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
44 минуты назад

Латвийский актер Ивар Калныньш отрёкся от сыгранных ролей в российском кино

FBM.ru

Латвийский актер, который стал известным и популярным на территории России, Ивар Калныньш, решил отречься от этой страны и ролей, которые он когда-либо исполнял в отечественном кино. Соответствующую позицию артист выразил в YouTube-шоу «Живой гвоздь».

Ивар Калныньш отрекся от сыгранных в российском кино ролей
Фото: Кадр из фильма «Театр» (1978)Кадр из фильма «Театр» (1978)

Отношение актера к РФ резко изменилось после начала проведения специальной военной операции по денацификации Украины. В настоящее время Калныньш играет в двух рижских театрах: Малом и Новом, а о работе в РФ не может быть и речи. Однако он отметил, что не жалеет о том, что когда-то активно принимал участие в отечественных картинах, но на данный момент они для него ничего не значат.

«Выбросить все на фиг!» — сделал заявление артист.

При этом он поблагодарил всех коллег и режиссеров, с которыми ему довелось работать в России. В настоящее время актеру уже 73 года, однако он уверен, что в Латвии он всегда найдет творческую работу.

Раймонд Паулс раскритиковал латвийские власти

Ранее журналист и писатель Михаил Шахназаров рассказал, что решение Калныньша разорвать отношения с РФ оказались ударом. Публицист признался, что потерял в лице актера хорошего друга.

В мире,Ивар Калныньш,Раймонд Паулс,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители