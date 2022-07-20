Зеленский рассказал о позиции Бразилии вокруг ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его бразильский коллега Жаир Болсонару в телефонном разговоре с ним подтвердил, что южноамериканская республика продолжает придерживаться нейтралитета в конфликте вокруг Украины.

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"Он сказал мне так: "Бразилия действительно понимает боль, которую вызывает происходящее с вами, но мы придерживаемся нейтральной позиции", - отметил Зеленский в интервью телеканалу Globo, отрывок из которого был показан в эфире во вторник. Полная версия выйдет в воскресенье.

Как утверждает Зеленский, в разговоре Болсонару также отметил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Я благодарен ему за этот разговор. Это был мой не первый разговор с президентом Бразилии. Я не поддерживаю его нейтральную позицию", - сказал президент Украины.

Телефонный разговор Болсонару и Зеленского состоялся в понедельник. Бразильская сторона не публиковала официальных комментариев по его итогам, а накануне звонка Болсонару заявил, что содержание разговора будет государственной тайной.

На прошлой неделе Болсонару в интервью телеканалу CNN Brasil заявил, что в ходе телефонного разговора намерен предложить Зеленскому свое видение путей решения текущей ситуации на Украине. В этом свете политик напомнил о военном конфликте между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские (Мальвинские) острова 1982 года, в котором южноамериканская республика потерпела поражение.