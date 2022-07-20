Племя из Новой Зеландии потребовало у Байдена вернуть подарок

Новозеландские экологи и представители коренных народов страны призвали президента США Джо Байдена вернуть подаренную ему властями страны чашу, изготовленную из ценного дерева каури, добыча и обработка которого запрещены с 2018 года, передает Radio New Zealand.

Фото: White House / Globallookpress.com White House / Globallookpress.com

Они раскритиковали действия премьера Новой Зеландии Джасинду Ардерн за то, что та сделала американскому лидеру такой подарок. Защитники окружающей среды и представители племени Те-тай-токерау назвали произошедшее «ужасной ошибкой» и потребовали ее исправить.

«Из всего, что могла бы подарить наша страна США, изделия из каури — самая неподходящая вещь. Такой выбор премьера, на фоне огромной работы, которую мы проделали для защиты болотных каури, просто шокирует», — подчеркнула руководитель Общества защиты окружающей среды Северного острова Фиона Феррелл.

Зоозащитники объяснили, что добыча древесины каури, кроме того, что вредит водно-болотным регионам страны, разрушает исторические и культурные объекты маори.

Новозеландское каури или агатис южный — один из древнейших видов хвойных деревьев, переживший динозавров. Он встречался еще во время Юрского периода (примерно 150 миллионов лет назад).