Евросоюз захотели принудить экономить газ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах принуждать страны Европейского союза к экономии газа, если в этом возникнет необходимость. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Die Welt.
Как пишет издание, предложенный ей план подразумевает добровольный порядок сокращения потребления газа от стран Европейского союза в случае чрезвычайной ситуации с поставками топлива.
«Только когда ЕС обнаружит, что Штаты не достигают своих целей по сокращению, или когда ситуация с поставками резко ухудшится, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены принудительно экономить газ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по плану Урсулы фон дер Ляйен объем потребляемого газа планируется сократить в масштабах от 5 до 15%. Кроме того, глава Европейской комиссии хочет, чтобы это постановление вступило в силу сразу после одобрения со стороны министров.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал упадок ВВП ряда европейских стран на 6%, если поставки российского газа в Европу приостановятся. В самих странах наступит дефицит топлива. При этом в Словакии, Венгрии и Чехии может возникнуть нехватка до 40% газа.