Евросоюз захотели принудить экономить газ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах принуждать страны Европейского союза к экономии газа, если в этом возникнет необходимость. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Die Welt.

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Как пишет издание, предложенный ей план подразумевает добровольный порядок сокращения потребления газа от стран Европейского союза в случае чрезвычайной ситуации с поставками топлива.

«Только когда ЕС обнаружит, что Штаты не достигают своих целей по сокращению, или когда ситуация с поставками резко ухудшится, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены принудительно экономить газ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по плану Урсулы фон дер Ляйен объем потребляемого газа планируется сократить в масштабах от 5 до 15%. Кроме того, глава Европейской комиссии хочет, чтобы это постановление вступило в силу сразу после одобрения со стороны министров.