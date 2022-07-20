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36 минут назад

В Германии сообщили о планах главы ЕК принудить ЕС к экономии газа

Елена Прошина

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах принуждать страны Европейского союза к экономии газа, если в этом возникнет необходимость. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Die Welt.

Евросоюз захотели принудить экономить газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, предложенный ей план подразумевает добровольный порядок сокращения потребления газа от стран Европейского союза в случае чрезвычайной ситуации с поставками топлива.

«Только когда ЕС обнаружит, что Штаты не достигают своих целей по сокращению, или когда ситуация с поставками резко ухудшится, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены принудительно экономить газ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по плану Урсулы фон дер Ляйен объем потребляемого газа планируется сократить в масштабах от 5 до 15%. Кроме того, глава Европейской комиссии хочет, чтобы это постановление вступило в силу сразу после одобрения со стороны министров.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал упадок ВВП ряда европейских стран на 6%, если поставки российского газа в Европу приостановятся. В самих странах наступит дефицит топлива. При этом в Словакии, Венгрии и Чехии может возникнуть нехватка до 40% газа.

В мире,Международный валютный фонд,Еврокомиссия,ЕС,
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