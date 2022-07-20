В ООН миру предрекли очередную катастрофу

Мировое сообщество в перспективе может столкнуться с политической дестабилизацией, массовым голодом и неконтролируемой миграцией, если нынешний продовольственный кризис не удастся ликвидировать. Такое заявление сделал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает РИА Новости со ссылкой на дискуссию, организованную на площадке Совета по международным делам.

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По его словам, если страны проигнорируют прогрессирующий продовольственный кризис, то мировому сообществу придется иметь дело с печальными последствиями.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — подчеркнул Бизли.

Кроме того, он предупредил, что 2023 год в отношении дефицита продуктов на рынке может оказаться «намного хуже» 2022 года. Он также не исключил возможность того, что продукты питания во всем мире вырастут в цене в ближайшие 6-12 месяцев. Если эту проблему не удастся решить, то мир ждет дефицит продовольствия.