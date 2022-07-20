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39 минут назад

В Белом доме пригрозили ужесточить уже введенные против России санкции

Елена Прошина

В США пообещали ужесточить антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал, если Москва попытается присоединить взятые под контроль области Украины к территории Российской Федерации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

В Белом доме пригрозили России
Фото: ReutersReuters

«Мы можем ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности Путина продолжать войну», — подчеркнул он. Таким образом он ответил на вопрос о том, какие меры примет администрация президента США Джо Байдена в ответ на предполагаемые действия России.

Кирби также сообщил, что в результате введенных против России санкций инфляция в России выросла до 20%, а импорт упал на 40%. Он выразил уверенность, что введенные ограничения заставили Москву столкнуться с последствиями своих действий, и США намерены сделать эти последствия «еще более тяжелыми», подчеркнул Кирби.

Отмечается, что в ходе военного конфликта между Россией и Украиной российские войска взяли под свой контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

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