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1 час назад

Японский политолог Осаки обвинил США в украинском кризисе

RT на русскомиещё 6

США сделали из Украины западный оплот и не оставили президенту России Владимиру Путину выбора кроме начала спецоперации, заявил политолог Ивао Осаки.

Японский политолог назвал виновного в украинском кризисе
Фото: ReutersReuters

По его словам, Вашингтон был одержим идеей вступления Украины в НАТО, стране поставлялось современное оружие.

«Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию», — написал Осаки в статье для японского издания JB Press.

Он добавил, что США устроили ад в Восточной Европе.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что специальная военная операция на Украине реализуется по плану, чётко и последовательно.

Путин заявил, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

В мире,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,
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