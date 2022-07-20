Опубликованы выводы расследования о посадке Ryanair в Белоруссии

нформация о бомбе на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair была заведомо ложной. Предполагается, что ее предоставили летному экипажу по указанию властей Белоруссии. Такое заявление сделал Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в своем докладе, сообщает РИА Новости.

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«Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным», — говорится в документе. Уточняется, что эти сведения угрожали безопасности воздушного судна и были доведены до сведения экипажа по указанию правительства Белоруссии.

Как следует из доклада ИКАО, специалисты так и не смогли обнаружить на борту судна ни бомбы, ни доказательств ее существования. Воздушное судно осматривали перед вылетом из аэропорта в Афинах, а затем в Литве и Белоруссии. Совет Международной организации гражданской авиации постановил, что угроза взрыва бомбы заведомо не соответствовала действительности.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту судна. Впоследствии эта информация не подтвердилась. На борту самолета находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признали экстремистским.