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57 минут назад

Духовный лидер Ирана рассказал о сорванных планах НАТО по России

Илья Родин

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил на проходящем в Тегеране международном саммите, что Североатлантический альянс открыл бы военные действия против России под предлогом Крыма, если бы Москва не начала на Украине спецоперацию. Об этом пишет ТАСС.

«Если дорога для НАТО открыта, то она [организация] не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», - подчеркнул Али Хаменеи, пояснив при этом, что «Запад категорически против сильной России».

Духовный лидер Ирана отметил, что «одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, однако России удалось сохранить свою независимость».

В НАТО спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Президент Ирана Эбрахим Раиси сообщил ранее, что США дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке. Он сказал, что для улучшения ситуации в Сирии необходим вывод американских войск из региона.

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