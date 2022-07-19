«Если дорога для НАТО открыта, то она [организация] не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», - подчеркнул Али Хаменеи, пояснив при этом, что «Запад категорически против сильной России».