Госдеп допустил дальнейшей обмен заключенными с Россией

США готовы к сложным решениям в вопросе освобождения задержанных за рубежом американцев. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о готовности администрации США к обмену задержанными лицами.