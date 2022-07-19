Госдеп допустил дальнейшей обмен заключенными с Россией

США готовы к сложным решениям в вопросе освобождения задержанных за рубежом американцев. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о готовности администрации США к обмену задержанными лицами.
"Мы привержены тому, чтобы сделать все возможное для обеспечения освобождения несправедливо задержанных за рубежом граждан США, это включает принятие сложных решений", - сказал Прайс.
По его словам, выбор может быть очень сложным, как это произошло с обменом находившегося в заключении в России бывшего морпеха Тревора Рида.
"Мы готовы предпринять такие сложные решения. Президент США готов к сложным решениям, потому что он привержен безопасному возвращению американцев, которые задержаны за рубежом", - отметил представитель ведомства.