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24 минуты назад

Госдеп допустил дальнейшей обмен заключенными с Россией

ТАССиещё 1

США готовы к сложным решениям в вопросе освобождения задержанных за рубежом американцев. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о готовности администрации США к обмену задержанными лицами.

Госдеп допустил дальнейшей обмен заключенными с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы привержены тому, чтобы сделать все возможное для обеспечения освобождения несправедливо задержанных за рубежом граждан США, это включает принятие сложных решений", - сказал Прайс.

По его словам, выбор может быть очень сложным, как это произошло с обменом находившегося в заключении в России бывшего морпеха Тревора Рида.

"Мы готовы предпринять такие сложные решения. Президент США готов к сложным решениям, потому что он привержен безопасному возвращению американцев, которые задержаны за рубежом", - отметил представитель ведомства.

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