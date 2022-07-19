Кулеба прокомментировал переговоры по экспорту зерна

"Переговоры очень сложные, ведутся на серьезной вертикали - от генерального секретаря ООН до технических экспертов, которые сидят и отрабатывают детали. И есть конкретное поручение президента [Украины Владимира Зеленского]: все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря. И все это очень сложно. В дипломатии есть такое правило - "ничего не согласовано, пока все не согласовано". Все может сорваться в любой момент", - заявил министр.