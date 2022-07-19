Кулеба прокомментировал переговоры по экспорту зерна

ереговоры по экспорту украинского зерна находятся на продвинутой стадии, Киев рассчитывает на подписание договоренностей. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Действительно, по состоянию на сейчас мы на очень продвинутой стадии. И надеемся, что РФ поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом этой договоренности", - сказал Кулеба во вторник в эфире телеканала "Рада".
При этом он назвал переговоры "очень сложными", указав, что они могут сорваться в любой момент.
"Переговоры очень сложные, ведутся на серьезной вертикали - от генерального секретаря ООН до технических экспертов, которые сидят и отрабатывают детали. И есть конкретное поручение президента [Украины Владимира Зеленского]: все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря. И все это очень сложно. В дипломатии есть такое правило - "ничего не согласовано, пока все не согласовано". Все может сорваться в любой момент", - заявил министр.
Переговоры о создании зернового коридора прошли в Стамбуле 13 июля, в них приняли участие военные делегации РФ, Турции, Украины и представители ООН. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил после встречи, что на ней был сделан важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного вывоза продовольствия с Украины через Черное море.
15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания в Турции, посвященного поставкам зерна, в основном поддержали предложения РФ, в ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, а также Россия может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь.