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41 минуту назад

Кулеба заявил, что переговоры по экспорту зерна находятся на очень продвинутой стадии

ТАССиещё 1

ереговоры по экспорту украинского зерна находятся на продвинутой стадии, Киев рассчитывает на подписание договоренностей. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба прокомментировал переговоры по экспорту зерна
Фото: ТАССТАСС

"Действительно, по состоянию на сейчас мы на очень продвинутой стадии. И надеемся, что РФ поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом этой договоренности", - сказал Кулеба во вторник в эфире телеканала "Рада".

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При этом он назвал переговоры "очень сложными", указав, что они могут сорваться в любой момент.

"Переговоры очень сложные, ведутся на серьезной вертикали - от генерального секретаря ООН до технических экспертов, которые сидят и отрабатывают детали. И есть конкретное поручение президента [Украины Владимира Зеленского]: все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря. И все это очень сложно. В дипломатии есть такое правило - "ничего не согласовано, пока все не согласовано". Все может сорваться в любой момент", - заявил министр.

Переговоры о создании зернового коридора прошли в Стамбуле 13 июля, в них приняли участие военные делегации РФ, Турции, Украины и представители ООН. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил после встречи, что на ней был сделан важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного вывоза продовольствия с Украины через Черное море.

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15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания в Турции, посвященного поставкам зерна, в основном поддержали предложения РФ, в ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, а также Россия может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь.

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