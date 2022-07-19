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1 час назад

Президент Ирана: силы США должны как можно скорее покинуть Сирию

Илья Родин

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на международном саммите в Тегеране, посвященном сирийскому урегулированию, что США как можно скорее должны покинуть Сирию, а также весь макрорегион. Об этом пишет РИА «Новости».

Раиси: США должны как можно скорее покинуть Сирию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что мероприятие проходит в так называемом «астанинском формате». На нем присутствуют президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси.

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«Необходимо, чтобы силы этой страны [США] как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», - пояснил глава Ирана, подчеркнув при этом, что американские военнослужащие якобы являются дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

Раиси сообщил ранее, что визит Владимира Путина в Тегеран станет важным этапом в отношениях двух стран. Он отметил, что Москва и Иран смогли достигнуть больших успехов в сирийском вопросе.

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