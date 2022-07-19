Раиси: США должны как можно скорее покинуть Сирию

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на международном саммите в Тегеране, посвященном сирийскому урегулированию, что США как можно скорее должны покинуть Сирию, а также весь макрорегион. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что мероприятие проходит в так называемом «астанинском формате». На нем присутствуют президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси.

«Необходимо, чтобы силы этой страны [США] как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», - пояснил глава Ирана, подчеркнув при этом, что американские военнослужащие якобы являются дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.