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1 час назад

Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии

RT на русском

Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.

Путин назвал линию США в Сирии деструктивной
Фото: ТАССТАСС

По словам российского лидера, особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях.

«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединёнными Штатами», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в ходе трёхсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию — президентов России, Турции и Ирана.

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Ранее Путин назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии.

В мире,Владимир Путин,
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