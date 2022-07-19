Североатлантический альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановили на Украине. Об этом заявил во вторник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в Тегеране.
"Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма", - цитирует его агентство IRNA. По словам иранского политика, "Запад категорически против сильной России".
Хаменеи "призвал к бдительности в связи с обманными действиями Запада".
"Американцы сильны и хитры. Одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, однако России удалось сохранить свою независимость", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.