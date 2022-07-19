Эрдоган оценил позицию России по украинскому зерну

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал конструктивной позицию России на переговорах по украинскому зерну. Об этом пишет ТАСС.
«В ходе последних стамбульских переговоров [по зерну] позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной», - подчеркнул Эрдоган.
Политик поблагодарил российского президента за готовность к диалогу. Он выразил надежду, что переговоры в астанинском формате также пройдут успешно.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил ранее об успехе международных переговоров, на которых обсуждались вопросы экспорта зерна и удобрений.
Напомним, что встреча военных делегаций России, Турции, Украины прошла 13 июля в Стамбуле. На ней также присутствовали представители ООН.