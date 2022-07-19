Назван фаворит в борьбе за пост премьера Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала фаворитом на выборах нового премьер-министра страны. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на букмекерскую контору Ladbrokes.

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Отмечается, что ранее эксперты поставили на первое место замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. В обновленном прогнозе она заняла третье место, после Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака.

Аналитики пояснили, что победа главы МИД на выборах принесет относительно небольшой выигрыш тем, кто на нее ставил. Так как большинство участников пари сделали ставки именно на Трасс.