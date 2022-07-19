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21 минуту назад

Букмекеры назвали фаворита в борьбе за пост премьера Британии

Илья Родин

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала фаворитом на выборах нового премьер-министра страны. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на букмекерскую контору Ladbrokes.

Назван фаворит в борьбе за пост премьера Британии
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ранее эксперты поставили на первое место замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. В обновленном прогнозе она заняла третье место, после Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака.

Аналитики пояснили, что победа главы МИД на выборах принесет относительно небольшой выигрыш тем, кто на нее ставил. Так как большинство участников пари сделали ставки именно на Трасс.

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Напомним, что бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подал в отставку 7 июля. Он будет выполнять свои обязанности вплоть до того момента, когда будет выбран новый глава правительства и лидер Консервативной партии.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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