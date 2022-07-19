МИД Франции: под новые санкции ЕС попали 55 россиян

В седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 55 физических лиц из РФ. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. Ее слова приводит «РИА Новости».

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На заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции Колонна отметила, что на встрече глав МИД стран ЕС 18 июля в Брюсселе государства «усилили санкции против России».

По ее словам, в пакет также вошел запрет на импорт золота из РФ, а индивидуальные ограничительные меры коснулись 55 человек.

При этом конкретных имен Колонна называть не стала.