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38 минут назад

МИД Франции: под новые санкции ЕС попали 55 россиян

Елена Прошина

В седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 55 физических лиц из РФ. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. Ее слова приводит «РИА Новости».

МИД Франции: под новые санкции ЕС попали 55 россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции Колонна отметила, что на встрече глав МИД стран ЕС 18 июля в Брюсселе государства «усилили санкции против России».

По ее словам, в пакет также вошел запрет на импорт золота из РФ, а индивидуальные ограничительные меры коснулись 55 человек.

При этом конкретных имен Колонна называть не стала.

Напомним, что новый пакет санкций Еврокомиссия предложила 15 июля. Известно, что он включает в себя меры по усилению эффективности действующих в отношении РФ ограничений ЕС, запрет на импорт золота из страны, усиление контроля за экспортом в России современных технологий двойного назначения и ее активами. Также ЕК приняла решение расширить санкционный список физлиц и компаний.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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