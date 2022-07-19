МИД Франции: под новые санкции ЕС попали 55 россиян

В седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 55 физических лиц из РФ. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. Ее слова приводит «РИА Новости».
На заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции Колонна отметила, что на встрече глав МИД стран ЕС 18 июля в Брюсселе государства «усилили санкции против России».
По ее словам, в пакет также вошел запрет на импорт золота из РФ, а индивидуальные ограничительные меры коснулись 55 человек.
При этом конкретных имен Колонна называть не стала.
Напомним, что новый пакет санкций Еврокомиссия предложила 15 июля. Известно, что он включает в себя меры по усилению эффективности действующих в отношении РФ ограничений ЕС, запрет на импорт золота из страны, усиление контроля за экспортом в России современных технологий двойного назначения и ее активами. Также ЕК приняла решение расширить санкционный список физлиц и компаний.