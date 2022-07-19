Президент Латвии объяснил блокировку российских каналов

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что российские телевизионные каналы заблокированы в стране потому, что они «противоречат принципам демократии». Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Эгилс Левитс полагает, что российские каналы являются пропагандистскими, передают исключительно официальную информацию. По его мнению, их передачи вступают в противоречие с демократическими принципами.

Политик считает, что телеканалы стремятся к уничтожению таких важных институтов, как свобода личности, демократия. Он подчеркнул, что европейские ценности следует защищать от подобных посягательств.