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40 минут назад

Президент Латвии объяснил блокировку российских каналов

Илья Родин

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что российские телевизионные каналы заблокированы в стране потому, что они «противоречат принципам демократии». Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Эгилс Левитс полагает, что российские каналы являются пропагандистскими, передают исключительно официальную информацию. По его мнению, их передачи вступают в противоречие с демократическими принципами.

Политик считает, что телеканалы стремятся к уничтожению таких важных институтов, как свобода личности, демократия. Он подчеркнул, что европейские ценности следует защищать от подобных посягательств.

Кулеба потребовал отключить российское ТВ от европейских сетей

Левитс отметил, что руководство российских каналов после введения ограничения на вещание подало исковые заявления в латвийский суд. По его данным, юристы отклонили требования вещателей.

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