Букмекеры назвали фаворита в борьбе за пост премьера Британии

Букмекеры назвали главу МИДа Британии фаворитом в борьбе за пост премьер-министра. Ранее лидирующую позицию занимала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

Сегодня в Великобритании прошёл четвёртый тур выборов лидера Консервативной партии, который займёт и пост премьер-министра. По его итогам борьбу продолжат экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИДа Лиз Трасс. Из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Бэйднок.