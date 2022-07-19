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52 минуты назад

Букмекеры назвали главу МИДа Британии фаворитом в борьбе за пост премьер-министра

Говорит Москва

Букмекеры назвали главу МИДа Британии фаворитом в борьбе за пост премьер-министра. Ранее лидирующую позицию занимала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

Букмекеры назвали фаворита в борьбе за пост премьера Британии
Фото: ReutersReuters

Об этом говорят данные одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes.

Теперь Мордонт опустилась третью строчку, пропустив вперёд экс-министра финансов Риши Сунака.

Лиз Трасс прокомментировала смерть британца Пола Ури в ДНР

Сегодня в Великобритании прошёл четвёртый тур выборов лидера Консервативной партии, который займёт и пост премьер-министра. По его итогам борьбу продолжат экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИДа Лиз Трасс. Из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Бэйднок.

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