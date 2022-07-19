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31 минуту назад

Кабмин Украины одобрил решение о выходе страны из очередного соглашения СНГ

ТАСС

Правительство Украины одобрило законопроект о выходе Киева из соглашения стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Об этом во вторник сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Фото: ReutersReuters

"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности", - написал он в своем Telegram-канале.

Мельничук объяснил, что соглашение предусматривает возможность прямого взаимодействия между судами и другими органами стран СНГ. В кабмине считают, что Украина должна из него выйти "с целью отграничения от СНГ" и уменьшения договорно-правовых обязательств в его рамках.

Теперь за законопроект должна проголосовать Верховная рада.

Украина захотела ударить по российскому экспорту

18 июля Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Соответствующее решение было принято на заседании парламента, его поддержали 327 депутатов.

В мире,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,
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