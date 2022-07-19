Президент Ирана понадеялся на поворотный этап в отношениях с Россией

Глава Ирана Эбрахим Раиси выразил надежду, что визит российского президента Владимира Путина в страну станет поворотным этапом в развитии отношений двух государств. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что трансляция встречи в Тегеране лидеров России и Ирана велась в эфире телеканала «Россия-24».

«Я очень надеюсь на то, что ваш официальный визит в Иран станет поворотным этапом в том, что касается укрепления отношений между странами по вопросам как региональной, так и международной повестки», - подчеркнул Эбрахим Раиси, обращаясь к Путину.

Глава Ирана отметил, что после состоявшихся в январе переговоров в отношениях Тегерана и Москвы наметилась положительная динамика.

Раиси рассказал также о совместных проектах в области решения сирийского вопроса. По его мнению, благодаря сотрудничеству двух стран регион стал существенно безопаснее.