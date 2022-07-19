Президент Ирана Эбрахим Раиси надеется, что визит российского лидера Владимира Путина в Тегеран станет поворотным этапом в развитии отношений двух стран. Об этом он заявил во вторник на встрече с президентом РФ, трансляция которой велась в эфире телеканала "Россия-24".

"Я очень надеюсь на то, что ваш официальный визит в Иран станет поворотным этапом в том, что касается укрепления отношений между странами по вопросам как региональной, так и международной повестки".

Раиси отметил положительную динамику развития отношений между Ираном и Россией после встречи президентов в Москве, состоявшейся в январе этого года, а также высоко оценил совместные усилия по урегулированию сирийского кризиса. "Мы накопили большой опыт, работая по сирийскому направлению. Я думаю, что благодаря нашему сотрудничеству регион стал безопаснее, - подчеркнул президент Ирана. - Другие страны только претендуют на то, что они борются с терроризмом, но наше сотрудничество продемонстрировало, что мы можем достичь поставленных целей".

Вечером главы РФ, Ирана и Турции соберутся на саммит стран - гарантов сирийского урегулирования. По итогам переговоров 19 июля в Тегеране будет принято совместное заявление президентов государств - участников астанинской "тройки". Они также сделают заявление для СМИ.