В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Лиз Трасс сохранила шансы стать британским премьером

Елена Прошина

Продолжаются выборы главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. По итогам четвёртого тура голосования были объявлены три победителя.

Лиз Трасс сохранила шансы стать британским премьером
Фото: ReutersReuters

В очередной раз больше всего голосов получил бывший министр финансов Риши Сунак. В следующий тур также прошли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минобороны Пенни Мордонт.

Согласно правилам проведения выборов Британии, туры голосования будут продолжаться до тех пор, пока не останется два кандидата. Победителя будут выбирать практически все члены Консервативной партии, состав которой на сегодняшний день – около 200 тысяч человек.

Напомним, что проведение текущих выборов связано с тем, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об отставке.

В мире,Риши Сунак,Борис Джонсон,Консервативная партия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители