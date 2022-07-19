Лиз Трасс сохранила шансы стать британским премьером

Продолжаются выборы главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. По итогам четвёртого тура голосования были объявлены три победителя.

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В очередной раз больше всего голосов получил бывший министр финансов Риши Сунак. В следующий тур также прошли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минобороны Пенни Мордонт.

Согласно правилам проведения выборов Британии, туры голосования будут продолжаться до тех пор, пока не останется два кандидата. Победителя будут выбирать практически все члены Консервативной партии, состав которой на сегодняшний день – около 200 тысяч человек.