В Британии зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Во вторник 19 июля в аэропорту Хитроу воздух прогрелся до 40,2 градусов, что стало рекордным температурным значением за всю историю наблюдений в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу королевства.
По оценкам синоптиков, в течение дня столбики термометров в некоторых частях Англии могли достигать 41-42 градусов тепла. Метеорологи пообещали, что жара начнет спадать в среду 20 июля.
Отмечается, что из-за высокой температуры на крупнейшей авиабазе Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонском аэропорту Лутон были временно приостановлены все полеты. Кроме того с задержками стал ходить железнодорожный и общественный транспорт, а в 200 школах отменили занятия или сократили их продолжительность. В связи с аномальной жарой в стране объявили высшие уровни угрозы, британцам рекомендовали пить много жидкостей и избегать тяжелых физических нагрузок.
Напомним, что предыдущий температурный рекорд в Великобритании зафиксировали в 2019 году в Кембридже. Тогда столбики термометра достигли 38,7 градусов.