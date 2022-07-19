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39 минут назад

В Британии зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Елена Прошина

Во вторник 19 июля в аэропорту Хитроу воздух прогрелся до 40,2 градусов, что стало рекордным температурным значением за всю историю наблюдений в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу королевства.

В Британии зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Фото: ReutersReuters

По оценкам синоптиков, в течение дня столбики термометров в некоторых частях Англии могли достигать 41-42 градусов тепла. Метеорологи пообещали, что жара начнет спадать в среду 20 июля.

Отмечается, что из-за высокой температуры на крупнейшей авиабазе Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонском аэропорту Лутон были временно приостановлены все полеты. Кроме того с задержками стал ходить железнодорожный и общественный транспорт, а в 200 школах отменили занятия или сократили их продолжительность. В связи с аномальной жарой в стране объявили высшие уровни угрозы, британцам рекомендовали пить много жидкостей и избегать тяжелых физических нагрузок.

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Напомним, что предыдущий температурный рекорд в Великобритании зафиксировали в 2019 году в Кембридже. Тогда столбики термометра достигли 38,7 градусов.

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