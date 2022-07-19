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46 минут назад

Борис Джонсон получил подарок от кабинета министров

Елена Прошина

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон получил подарок от кабинета министров. В качестве сувенира на память Джонсону вручили первые издания книг Уинстона Черчилля. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Борис Джонсон получил подарок от кабинета министров
Фото: соцсетисоцсети

Как сообщил представитель премьера, в покупке изданий участвовали все члены кабмина. Подарок был передан на последней встрече Бориса Джонсона с британским правительством.

Стоит отметить, что Джонсон является большим поклонником Уинстона Черчилля и даже написал о биографии политика собственную книгу. В ней Джонсон называет Черчилля «величайшим британцем в истории» и национальным героем.

Премьер-министр и глава Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон ранее заявил о том, что уходит в отставку. Он будет продолжать выполнять свои обязанности до назначения нового главы кабинета министров.

Ранее сообщалось, что Джонсон совершил учебный полёт на военном истребителе Eurofighter Typhoon. По словам политика, ему удалось совершить в воздухе несколько фигур высшего пилотажа.

В мире,Борис Джонсон,Уинстон Черчилль,Консервативная партия,
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