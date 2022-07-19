Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон получил подарок от кабинета министров. В качестве сувенира на память Джонсону вручили первые издания книг Уинстона Черчилля. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Как сообщил представитель премьера, в покупке изданий участвовали все члены кабмина. Подарок был передан на последней встрече Бориса Джонсона с британским правительством.

Стоит отметить, что Джонсон является большим поклонником Уинстона Черчилля и даже написал о биографии политика собственную книгу. В ней Джонсон называет Черчилля «величайшим британцем в истории» и национальным героем.

Премьер-министр и глава Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон ранее заявил о том, что уходит в отставку. Он будет продолжать выполнять свои обязанности до назначения нового главы кабинета министров.