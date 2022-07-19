Первая леди Украины выступит в Конгрессе США

Первая леди Украины Елена Зеленская выступит в Конгрессе и проведет несколько встреч с высокопоставленными лицами в рамках визита в США. Об этом сообщает BBC News.

Фото: Patrick Semansky / AP Patrick Semansky / AP

Отмечается, что в понедельник Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а во вторник у нее состоится встреча с первой леди США Джилл Байден. Выступление супруги украинского президента в Конгрессе запланировано на среду, 20 июля.