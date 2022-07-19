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53 минуты назад

Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой

Lenta.ru

В Молдавии заседание суда, на котором бывшему президенту страны Игорю Додону должны были продлить меру пресечения, перенесли на среду. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 19 июля.

Додону запретили общаться с прессой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодняшнее заседание аннулировано. Прокуроры настаивали, чтобы мне запретили общаться с прессой», — заявил Додон журналистам, выйдя из здания суда.

Экс-президент поблагодарил сторонников за поддержку и пообещал, что выстоит.

Додона отправили под домашний арест в конце мая по обвинению в государственной измене и коррупции. Позже ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. Додон свою вину отрицает, а также считает уголовное дело сфабрикованным по заказу действующей главы государства Майи Санду.

В мире,Игорь Додон,
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