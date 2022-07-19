Додону запретили общаться с прессой

В Молдавии заседание суда, на котором бывшему президенту страны Игорю Додону должны были продлить меру пресечения, перенесли на среду. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 19 июля.

«Сегодняшнее заседание аннулировано. Прокуроры настаивали, чтобы мне запретили общаться с прессой», — заявил Додон журналистам, выйдя из здания суда.

Додона отправили под домашний арест в конце мая по обвинению в государственной измене и коррупции. Позже ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. Додон свою вину отрицает, а также считает уголовное дело сфабрикованным по заказу действующей главы государства Майи Санду.