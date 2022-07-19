В Новой Каховке вручили первые десять российских паспортов

В Новой Каховке в Херсонской области впервые вручены паспорта Российской Федерации, российскими гражданами стали десять местных жителей. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации Новой Каховки.
«В Новой Каховке впервые вручены паспорта Российской Федерации. Гражданами России стали десять местных жителей», — цитирует его ТАСС.
1 июля в МВД ЛНР сообщили, что около 300 тыс. жителей республики получили гражданство России.
На территории Луганской Народной Республики открыли второй пункт выдачи российских паспортов.